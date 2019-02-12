رياضة | بيريز: لدينا علاقة جميلة بالكرة الذهبية.. والخليفي طور الكرة الفرنسية

وقال بيريز في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "لقد حققنا أربعة بطولات في السنوات الخمس الماضية ولاعبين ريال مدريد حققوا الجائزة في الثلاث سنوات الماضية ولوكا حققها لما قدمه ولاداءه، هو أسطورة ريال مدريد وجزء من تاريخنا".

وأضاف: "نحن نريد ان يبقى ريال مدريد أفضل نادي في العالم، نريد حقيق المزيد من الإنجازات، نريد تجديد ملعب السانتياغو بيرنابيو، سيكلف الكثير من المال ولكنه سيقوم بمساعدتنا بالتطور وهذا ما نطمح له دائماً".

وواصل: "لقد بدأنا في ريال مدريد بإستخدام العالم الرقمي في التواصل مع المعجبين ولدينا الان 313 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، نحن بمرتبة عالية عالمياً من هذه الناحية".

وأضاف: "أحب دائماً ان أقول ان الإنترنت تم اختراعه من اجل ريال مدريد وجمهوره الكبير (يضحك)".

وتابع: "جميع الأندية تعرفنا جيداً وتعرف إنجازاتنا وحجم نجاحاتنا ، كل نادي يمتلك تاريخه وله شخصيته وريال مدريد له تاريخ خاص جداً".

وأردف: "باريس سان جيرمان ؟ هو نادي كبير بالفعل ولقد ساعد بتطور الكرة الفرنسية، ناصر الخليفي قام بعمل رائع جداً والأمر يستغرق بعضاً من الوقت".