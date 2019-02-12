رياضة | بيريز: لدينا علاقة جميلة بالكرة الذهبية.. والخليفي طور الكرة الفرنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز: لدينا علاقة جميلة بالكرة الذهبية.. والخليفي طور الكرة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "نحن نريد ان يبقى ريال مدريد أفضل نادي في العالم، نريد حقيق المزيد من الإنجازات، نريد تجديد ملعب السانتياغو بيرنابيو، سيكلف الكثير من المال ولكنه سيقوم بمساعدتنا بالتطور وهذا ما نطمح له دائماً".
وواصل: "لقد بدأنا في ريال مدريد بإستخدام العالم الرقمي في التواصل مع المعجبين ولدينا الان 313 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، نحن بمرتبة عالية عالمياً من هذه الناحية".
وأضاف: "أحب دائماً ان أقول ان الإنترنت تم اختراعه من اجل ريال مدريد وجمهوره الكبير (يضحك)".
وتابع: "جميع الأندية تعرفنا جيداً وتعرف إنجازاتنا وحجم نجاحاتنا ، كل نادي يمتلك تاريخه وله شخصيته وريال مدريد له تاريخ خاص جداً".
وأردف: "باريس سان جيرمان ؟ هو نادي كبير بالفعل ولقد ساعد بتطور الكرة الفرنسية، ناصر الخليفي قام بعمل رائع جداً والأمر يستغرق بعضاً من الوقت".
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