رياضة | أبو ريدة يختار ثنائي جديد باللجنة المنظمة للكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يختار ثنائي جديد باللجنة المنظمة للكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، اختيار كلًا من الدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير بالجبلاية، وعمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن، مساعدين له في اللجنة المنظمة للبطولة.

وجاء اختيار الثنائي بناءًا على رؤية من أبوريدة، بسبب إمتلاكهم للكفاءات الممتازة، ومن القيادات في مجال الاستثمار الرياضي.

وعقد أبوريدة، جلسة خاصة بالساعات الماضية مع المرشحين لرئاسة اللجان، من أجل توضيح طريقة العمل وتكليفهم بوضع خطة زمنة لتحقيق الأهداف المطلوبة في بطولة الأمم الأفريقية الموسم الجاري.

وتُقام فعاليات بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.