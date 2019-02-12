رياضة | كلوب يحدد موقف مشاركة لوفرين أمام بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحدد موقف مشاركة لوفرين أمام بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر عدم سفر المدافع لوفرين مع الفريق لمدينة مربلة الإسبانية خلال معسكر الفريق التحضيري. ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل 19 فبراير في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم: لوفرين لم يسافر معنا للإصابة ولكن سنحاول بكافة الطرق تأهيليه من أجل الاعتماد عليه أمام بايرن ميونيخ. واضاف كلوب: مباراة البايرن ستكون صعبة للغاية ولكننا سنحاول تأهيل لوفرين للمشاركة ولكن الوقت ضيق وهناك بصيص من الأمل.

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