رياضة | بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الكأس.. تعرف على أشهر 10 إنسحابات في تاريخ الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الكأس.. تعرف على أشهر 10 إنسحابات في تاريخ الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الانسحاب من بطولة كأس مصر، على خلفية تعديل موعد مباراته مع بيراميدز في دور الستة عشر لكأس مصر لتقام يوم 28 فبراير الجاري، بعد تأجيل مواجهة الفريقين بالدوري إلي 18 أبريل المقبل.

وكان الأهلي، رفض في بيان سابق استبدال مباراته ضد بيراميدز في الكأس بموعد مباراتهما في الدوري، خاصة وان مجلس القلعة الحمراء يعتبر ذلك استجابة من الجبلاية لطلبات بيراميدز، والذي رفض خوض لقاء الأهلي، بالدوري إلا بعد انتهاء مباراة القمة.

وشهدت الكرة المصرية عبر تاريخها الطويل الكثير من حالات الانسحاب من البطولات المحلية، وخاصة بطولة الدوري الممتاز، من مختلف الأندية في مقدمتهم، الأهلي والزمالك ولأسباب مختلفة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أشهر الانسحابات في تاريخ الكرة المصرية:-

1- انسحاب السويس من الدوري بسبب اللوائح:

قرر فريق السویس الانسحاب من مباراتي غزل المحلة ووطنطا فى الدوري في أغسطس 1958،وذلك اعتراضًا علي تغيير اتحاد الكرة قواعد الهبوط للدرجة الثانیة، ولكن تم تطبيق اللوائح عليه واعتبر خاسرًا في المباراتين.

2- انسحاب الأهلي وغزل المحلة 1976:

انسحب فريق غزل المحلة من بطولة الدوري العام في 1976 وذلك اعتراضًا علي قرار إتحاد الكرة باستكمال مباراته الفاصلة علي ترتيب المجموعة الثانية للدوري أمام الزمالك، وذلك بعد أحداث شغب عنيفة من الجماهير البيضاء نتج عنها إصابات في صفوف "الفلاحين"، وتضامن معه النادي الأهلي الذي كان يرأسه الفريق عبد المحسن مرتجي، وقررت الجبلاية إلغاء المباراة وبطولة الدوري وقام الأهلي بتجميد النشاط الكروي وإيقاف التعامل مع إتحاد الكرة.

3 - انسحاب الأهلي والأوليمبي من بطولة أفريقيا:

أعلن نادي الأوليمبي انسحابه من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1967 وذلك بسبب العدوان الاسرائيلي علي مصر وهزيمة الجيش المصري في نكسة 67 أمام عدوه الاسرائيلي.

أما في عام 1981 انسحب الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد حادث إغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

4- انسحاب دمياط يهبط للدرجة الثانية:

أعلن نادي غزل دمياط إنسحابه من مسابقة الدوري المصري عام 1983 وذلك اعتراضًا علي خوض مباراته أمام المصري البورسعيدي خارج ملعبه، وقرر إتحاد الكرة وقتها تطبيق اللائحة علي نادي دمياط وهبط لدوري الدرجة الثانية.

5- الأهلي يتسبب في حل مجلس إتحاد الكرة 1988:

قرر النادي الأهلي الإنسحاب من مسابقة الدوري العام وتجميد النشاط عام 1988 وذلك إعتراضًا علي نتيجة مباراته ضد غزل المحلة، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للأحمر خلال اللقاء ولكن بعد اعتراض وشد وجذب من لاعبي المحلة أكد مراقب المباراة أنها غير صحيحة وتم التراجع عنها لتحدث موجة من الاعتراضات من جانب لاعبي الأهلي مما دفع الحكم لإطلاق صافرته وتبين فيما بعد أنه أنهي المباراة ولم يتم إلغائه وتم احتسابه فوزًا للمحلة 1/0، وهنا قرر صالح سليم رئيس القلعة الحمراء تجميد النشاط والانسحاب من البطولة، وتدخل وزير ا لرياضة وتم حل مجلس إتحاد الكرة تعيين مجلس مؤقت واستأنف الأهلي مبارياته في الدوري مرة أخري.

6- انسحاب الأهلي 1993:

أعلن النادي الأهلي إنسحابه من مواجهة المقاولون العرب بالدوري العام في 1993، وذلك بسبب رغبته في خوض المقاولون مباراة كانت مؤجلة له قبل لقاء الفريقين، ولكن رفض اتحاد الكرة طلب الأهلي وأصر على إقامة المباراة في موعدها، واعتبر الأهلي خاسرًا 2/0، وهدد مجلس القلعة الحمراء بالإنسحاب من البطولة ولكن تدخل وزير الرياضة وقرر حل مجلس الجبلاية وإعادة المباراة.

7- أزمة لقاء الأوليمبي والمصري:

اتخذ مجلس إدارة نادي الأوليمبي قرارًا بالإنسحاب من مواجهة المصري البورسعيدي عام 1994 وذلك اعتراضًا علي وجود جماهير بورسعيدية في المدرجات رغم أن المباراة تقام بدون حضور جماهيري، وطلب خروج الجمهور، لكن لم يحدث وانسحب من اللقاء وتم تطبيق اللائحة عليه وتم اعتباره خاسرًا 2/0.

8- انسحاب الزمالك من لقاء القمة:

تسبب طرد أيمن عبد العزيز مدافع الزمالك من لقاء القمة أمام الأهلي عام 1999 في إنسحاب الفريق الأبيض من المباراة بعد 5 دقائق فقط من إنطلاق المباراة إعتراضًا علي قرار الحكم الفرنسي "باتا"، ورغم أن القرار كان واضح بعد تدخل مدافع الزمالك بعنف علي اللاعب إبراهيم حسن نجم الأهلي، لكن فاروق جعفر المدير الفني للفريق الأبيض قرر الإنسحاب وقتها.

9- موقف نبيل من نادي النصر 2015:

قرر نادى النصر الإنسحاب من مباراة المقاولون العرب في الدوري العام في يوليو 2015 وذلك، حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي فى سيناء.

10- أزمة لقاء الزمالك ومصر المقاصة:

رفض نادي الزمالك التوجه لملعب "بتروسبورت" لخوض مباراته أمام مصر المقاصة في الجولة الـ22 للدوري العام في 16 أبريل 2017، وذلك اعتراضًا من مسؤولي القلعة البيضاء علي تغيير موعد المباراة، وأعلن الحكم محمد فاروق، إلغاء المباراة واعتبر الفريق الأبيض خاسرًا 2/0.