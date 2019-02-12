رياضة | بعد إعلان مواعيد مباريات الدوري والكأس.. اتحاد الكرة يستعيد هيبته أمام الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان مواعيد مباريات الدوري والكأس.. اتحاد الكرة يستعيد هيبته أمام الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح إتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة، في استعادة هيبته، وأثبت للجميع أنه صاحب الكلمة العليا فيما يخص كرة القدم المصرية، وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا يحابي لطرف على حساب طرف آخر، وأن جميع قراراته نابعة من حرصه على مصلحة الرياضة والكرة المصرية.

إتحاد الكرة أعلن اليوم الثلاثاء، عن مواعيد مباريات الدوري وكأس مصر، والملاعب البديلة نظرًا لإغلاق بعض الاستادات التي ستستضيف منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ونجح مجلس الجبلاية في حسم الجدل وإنهاء الصراع الدائر في الفترة الأخيرة بخصوص مواعيد المباريات المؤجلة وخاصة مباراة الأهلي وبيراميدز.

وكانت الأيام الماضية شهدت أزمة كبيرة بخصوص مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة، ورفض نادي بيراميدز خوض مباراته ضد الأهلي في الدور الثاني للدوري الممتاز، قبل خوض المارد الأحمر مباراته المؤجلة من الدور الأول ضد الزمالك، كما أعلن مجلس القلعة الحمراء رفضه القاطع استبدال موعد أي مباراة له في الدوري بمباراة أخري في الكأس.

اتحاد الكرة لم ينصاع لما جاء في بيان الأهلي، واتخذ ما رآه صالحًا للكرة المصرية، وأعلن اليوم عن مواعيد المباريات الجديدة، بما فيها استبدال مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري بمباراتهما بالكاس لتقام يوم 28 فبراير الجاري، بينما ستقام مباراة الفريقين في الدوري الثاني يوم 18 أبريل المقبل.

كما أن إعلان إتحاد الكرة مواعيد المباريات الجديدة اليوم حسم الجدل حول الأقاويل التي ترددت خلال الفترة الماضية، حول نية مجلس الجبلاية إلغاء بطولتي الدوري وكأس مصر بالموسم الحالي، ليثبت للجميع أنه الوحيد صاحب أي قرار يخص كرة القدم ولا دخل لأي ناد أو مسؤول مهما كان في تحديد مصير المسابقات المحلية أو مواعيد المباريات.