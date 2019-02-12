رياضة | اتحاد الكرة يحسم الجدل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحسم الجدل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم إتحاد الكرة المصري الجدل الدائر بين الأندية المصرية وخاصة ثلاثي الصدارة في جدول الدوري المصري، الزمالك، وبيراميدز والأهلي، بخصوص مواعيد مبارياتهما معًا أو مواعيد المباريات المؤجلة.

وكانت الأيام الماضية شهدت أزمة كبيرة بخصوص رفض نادي بيراميدز خوض مباراته ضد الأهلي في الدور الثاني للدوري الممتاز، قبل خوض الأهلي مباراته المؤجلة من الدور الأول ضد الزمالك.

كما رفض مجلس إدارة الأهلي مقترح باستبدال مباراته مع بيراميدز بالكأس بموعد مباراتهما في الدوري يوم 28 فبراير الجاري، مما زاد الأمور تعقيدأ وتوقع الجميع فشل اتحاد الكرة في الخروج من أزمة مواعيد هذه المباريات خشية الصدام مع أي نادي من الثنائي الأهلي وبيراميدز.

اتحاد الكرة أعلن اليوم بشكل حاسم عن مواعيد مباريات الدوري والكأس الجديدة، بما فيها موعد مباراتي الأهلي ضد بيراميدز في الدوري وكأس مصر، وكذلك موعد المباراة المؤجلة بين الزمالك والإسماعيلي، وتجاهل بيان الأهلي الذي أكد فيه رفضه القاصع استبدال مباراته مع بيراميدز في الكأس بمباراتهما بالدوري.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، بينما ستقام مباراة الفريقين في الدور الثاني للدوري الممتاز يوم 18 أبريل المقبل.

كما تحدد أيضًا موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز لتقام يوم 18 ابريل المقبل.