رياضة | اتحاد الكرة يرد على شائعات إلغاء الدوري وكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يرد على شائعات إلغاء الدوري وكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري الممتاز وكأس مصر، والملاعب البديلة نظرًا لإغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية 2019، بالإضافة لعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الأفريقية.

وجاء إعلان إتحاد الكرة عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري وكأس مصر، والكشف عن الملاعب البديلة للأندية المصرية، بمثابة رد قوي منه على كل الشائعات المغرضة حول نية مجلس الجبلاية إلغاء بطولتي الدوري والكأس، بسبب إنشغال مصر في تنظيم بطولة أمم إفريقيا، وحالة الصراع والتعصب الموجودة على الساحة الكروية حاليًا.

وشهد جدول مواعيد المباريات الجديدة، تحديد موعد مباراتي الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر والدوري الممتاز، حيث تقرر إقامة المباراة الأولي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في دور الـ16 للكأس، بينما ستقام مباراة الفريقين في الدور الثاني للدوري يوم 18 إبريل المقبل.

كما تحدد أيضًا موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز لتقام يوم 18 ابريل المقبل.