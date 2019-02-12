شكرا لقرائتكم خبر عن لوثر ماتيوس : أثق في قدرة الفرق الألمانية علي تخطي الفرق الإنجليزية والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365 يعتقد أسطورة كرة القدم الألمانية "لوثر ماتيوس"، أن فريقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، سيتفوقوا علي الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا. وقال لوثر " كلا الفريقين يمتلكان فرصة كبيرة للوصول للدور التالي". وأضاف "توتنهام يمتلك مجموعة رائعة من اللاعيبين، لكن بروسيا دورتموند يقدم مستويات عظيمة، واستطاعوا التفوق علي لايبزج بدون رويس". وأختتم " بايرن لديه فرصة أكبر في حال استطاع "نيكوفيتش" استخدام قدرات تياجو الكانتارا وخاميس رودريجز، سيستطيعوا السيطرة علي الملعب بسهولة". ويستعد بروسيا دورتموند لملاقاة توتنهام غدا فيمباراة ذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة علي ملعب ويمبلي في إنجلترا. ويحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا علي نظيره ليفربول في نفس الدور يوم الثلاثاء المقبل، وتقام المباراة علي ملعب أنفيلد معقل الريدز. ويعتبر بايرن ميونخ هو أخر فريق ألماني فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2013، وقد فاز بالبطولة علي حساب مواطنه بروسيا دورتموند في النهائي.

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