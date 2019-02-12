شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أياكس: دي يونج متحمس للعب أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الهولندي ريكي تين هاج مدرب أياكس أن اللاعب فرانك دي يونج يمتلك حافز كبير للمشاركة أمام ريال مدريد في المباراة التي ستجمع بينهم غدا الاربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب أياكس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، " دي يونج لديه دافع أضافي للعب أمام الفريق الملكي، لأنه سيكون منافسه العام المقبل".

وتابع، " دي يونج يريد تقديم أفضل مايمتلك قبل الرحيل عن أياكس، ومساعدة النادي للفوز على ريال مدريد والدوري الهولندي".

وعلق تين هاج على إمكانية مشاركة دي يونج أمام ريال مدريد قائلاً، " سننتظر غدا بعد التدريب الأخير، وسنقرر بعدها هل يمكن مشاركة اللاعب في المباراة أم لا".

وكان دي يونج تعرض لإصابة في الفخذ مطلع الأسبوع الحالي في مباراة أياكس وهيراكليس بالدوري الهولندي، خرج على أثرها من ملعب اللقاء في الدقيقة 79.

وانتقل دي يونج من أياكس إلى برشلونة بداية من الصيف القادم لمدة 5 أعوام مقابل 75 مليون يورو مع 11 مليون متغيرات.