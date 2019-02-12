انت الان تتابع أول رد من الأهلي على الإعلان عن موعد لقاء بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عن موقف إدارة النادي من قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتحديد 28 فبراير الجاري موعدًا للقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر. وقال فؤاد في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن النادي ينتظر وصول فاكس رسمي من اتحاد الكرة بموعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر، وسيعقد اجتماع مجلس إدارة لمناقشة هذا الأمر وتحديد الرد المناسب على قرار لجنة المسابقات. كانت لجنة المسابقات قد قررت في وقت سابق تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري إلى ما بعد لقاء الأهلي والزمالك المحدد له 30 مارس المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين منذ قليل عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر نظرا لإغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الإفريقية وعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الإفريقية وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي لمسابقة