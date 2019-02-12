مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء نصر حسين داى

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تحرير:أحمد ثروت ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م أعلن كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول كرة القدم بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق التى تواجه فريق نصر حسين داي الجزائري، المقرر لها غدًا الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع بعد خسارته الأخيرة أمام جورماهيا الكينى، بينما يحتل نصر حسين داي المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى. وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالى: حراسة المرمى: محمود جنش - عماد السيد. خط الدفاع: عبد الله جمعة - بهاء مجدى - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - حمدى النقاز. خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد عنتر - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - محمود كهربا - أيمن حفنى. خط الهجوم: وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالى: حراسة المرمى: محمود جنش - عماد السيد. خط الدفاع: عبد الله جمعة - بهاء مجدى - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - حمدى النقاز. خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد عنتر - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - محمود كهربا - أيمن حفنى. خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد - خالد بوطيب. واستبعد جروس كلًا من: محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - ومحمود عبد العزيز - حازم إمام من قائمة المباراة لأسباب فنية، بينما غاب مصطفى فتحى للإصابة. وتوجه الفريق الأبيض إلى الإسكندرية اليوم الإثنين للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد أمام نصر حسين داي الجزائري.

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