انت الان تتابع إعلان حرب.. الأهلي وبيراميدز في الكأس 28 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، نظرًا إلى إغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الإفريقية، وعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الإفريقية، وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي لمسابقة الدوري الممتاز. وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ما يلي في ضوء ضيق الفترة الزمنية المتاحة، وزيادة عدد اللاعبين المقيدين لكل نادٍ إلى 30 لاعبًا في هذا الموسم الاستثنائي:

إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. كانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة كبيرة بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رفضه خوض لقاء فريقه أمام الأهلي في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددًا