البدري يقود الترجي للفوز على أورلاندو بدوري الأبطال

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تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليقفز الفريق التونسي إلى صدارة المجموعة برصيد إلى 8 نقاط، فيما تجمّد رصيد أورلاندو عند 5 نقاط في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث فريق حوريا الغيني برصيد 4 نقاط، ولديه مواجهة مع بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المركز الرابع بنقطة وحيدة.
سيطر فريق الترجي التونسي على مجريات الأمور، وافتتح أنيس البدري التسجيل في الدقيقة 19 الذي سدد ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، أودعها داخل شباك أورلاندو، مفتتحًا التسجيل للفريق التونسي. أصحاب الأرض واصلوا السيطرة على الكرة، وشن عدة هجمات متتالية على مرمى ضيفه الجنوب إفريقي طوال الشوط الثاني، إلا أنه
سيطر فريق الترجي التونسي على مجريات الأمور، وافتتح أنيس البدري التسجيل في الدقيقة 19 الذي سدد ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، أودعها داخل شباك أورلاندو، مفتتحًا التسجيل للفريق التونسي.
أصحاب الأرض واصلوا السيطرة على الكرة، وشن عدة هجمات متتالية على مرمى ضيفه الجنوب إفريقي طوال الشوط الثاني، إلا أنه فشل في ترجمتها، وفي الدقيقة 89 نجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق هيثم جويني، بعد تمريرة عرضية من أنيس البدري، فشل الدفاع في التعامل معها لتصل إلى الجويني الذي وضعها داخل الشباك.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي، وهو ما يعطي أفضلية للفريق التونسي في حالة التساوي في عدد النقاط.
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