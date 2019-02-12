انت الان تتابع البدري يقود الترجي للفوز على أورلاندو بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليقفز الفريق التونسي إلى صدارة المجموعة برصيد إلى 8 نقاط، فيما تجمّد رصيد أورلاندو عند 5 نقاط في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث فريق حوريا الغيني برصيد 4 نقاط، ولديه مواجهة مع بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المركز الرابع بنقطة وحيدة.

سيطر فريق الترجي التونسي على مجريات الأمور، وافتتح أنيس البدري التسجيل في الدقيقة 19 الذي سدد ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، أودعها داخل شباك أورلاندو، مفتتحًا التسجيل للفريق التونسي. أصحاب الأرض واصلوا السيطرة على الكرة، وشن عدة هجمات متتالية على مرمى ضيفه الجنوب إفريقي طوال الشوط الثاني، إلا أنه