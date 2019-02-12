انت الان تتابع إقبال كبير على تذاكر مواجهة الزمالك ونصر حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

أكد محمد سويلم المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن هناك إقبالا كبيرًا على شراء تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نصر حسين داي الجزائري فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. وأضاف سويلم أن بيع تذاكر اللقاء يستمر اليوم وحتى غدًا الأربعاء في النادي، وكذلك في الإسكندرية بمنفذي نادي سموحة واستاد الاسكندرية. وأوضح سويلم أنه سيتم السماح بتوزيع التذاكر حتى موعد تحرك الأتوبيسات التى خصصتها الإدارة، لنقل الأعضاء وفرق النادي الرياضية لملعب برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق فى المباراة.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة بطل الجزائر نصر حسين داي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية في إطار منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم كلًا من جورماهيا الكيني، بترو أتلتيكو الإنجولي، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء في تمام التاسعة مساء. يذكر أن فريق نادي الزمالك يتذيل ترتيب المجموعة