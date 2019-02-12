تشكيل لجان بطولة الأمم الإفريقية 2019

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تحرير:كريم أحمد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة عن التشكيل الخاص بلجان بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 21 يونيو وإلى 20 يوليو من العام الجاري، الذي استقرت عليه اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الجبلاية. وشهدت الفترة الماضية طرح عديد من الأسماء لتولي رئاسة لجان بطولة أمم إفريقيا، وقد أثارت بعض هذه الأسماء جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري قبل أن تستقر اللجنة المنظمة على الأسماء النهائية، التي جاءت وفقًا للمصدر كالتالي: الدكتور محمد سلطان اللجنة الطبية - لواء يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات - لواء شريف فايز لجنة النظم والمعلومات - لواء حسام ناجي لجنة الأمن - مهندس شريف سالم لجنة الإقامة - عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين - محمد كامل لجنة التسويق - ياسر فتحى لجنة القانونيه - كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية - الدكتور محمد سلطان اللجنة الطبية - لواء يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات - لواء شريف فايز لجنة النظم والمعلومات - لواء حسام ناجي لجنة الأمن - مهندس شريف سالم لجنة الإقامة - عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين - محمد كامل لجنة التسويق - ياسر فتحى لجنة القانونيه - كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية - طارق كمال لجنة المراسم - تامر غنام لجنة المالية - أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات - أسامة إسماعيل لجنة الإعلامية- أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومي. كانت مصر قد حصلت على حق تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون، حيث حصل الملف المصري على 16 صوتًا من المكتب التنفيذي للكاف مقابل صوت وحيد للملف الجنوب إفريقي.

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