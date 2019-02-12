الامارات | بينات: النصر يسعى للثأر من الشارقة في أول مباراة بإستاد آل مكتوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بينات: النصر يسعى للثأر من الشارقة في أول مباراة بإستاد آل مكتوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب النصر، الإسباني بينات سان خوسيه، عن ثقته في قدرة اللاعبين على تجاوز آثار الخروج من بطولة كأس رئيس الدولة بعد الخسارة أمام شباب الأهلي، مشيراً إلى أن العميد يبحث عن النصر والثأر في مواجهة الشارقة في أول مباراة للفريق على استاد آل مكتوم بعد تجديده بالكامل.

وأكد المدرب أن جميع اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم خلال المباراة الماراثونية ولكن واجه الفريق عدم توفيق في بعض الهجمات التي لم تترجم إلى أهداف بالإضافة إلى احتساب ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وهي التي غيرت نتيجتها تماماً.

وحول مواجهة النصر المقبلة أمام فريق الشارقة في الجولة الـ 15 من بطولة دوري الخليج العربي، قال: "بالتأكيد نسعى لتحقيق الفوز خاصة وأنها ستكون أول مباراة على ملعبنا الجديد استاد آل مكتوم كما أن أحد دوافع الفوز في هذه المباراة هو الثأر من نتيجة الدور الأول على الرغم من قوة فريق الشارقة متصدر البطولة".

وأضاف: "فريقنا يتطور من مباراة لأخرى ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المواجهات المقبلة لترجمة الأداء الجيد إلى فوز، أرى في عيون اللاعبين طموح ورغبة قوية في استعادة نغمة الانتصارات والخروج من دوامة النتائج السلبية وهو ما سيتحقق بتعاون الجميع والقتال في الملعب حتى صافرة النهاية".