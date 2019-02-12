شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف نظيف.. سيمبا يسقط الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق سيمبا التنزاني في الفوز على الأهلي بهدف نظيف سجله الأوغندي ميدي كاجري في المباراة التي تجمع بينهما في مدينة دار السلام، بتنزانيا.
هدف سيمبا في الأهلي جاء بعد الوصول إلى الدقيقة 65 من اللقاء بعد كرة عرضية حولها بوكو برأسه إلى ميدي الذي سددها في شباك الشناوي.
ويلعب الأهلي مع سيمبا بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مواجهة الجولة الثالثة بينهما بتفوق الفريق المصري بخماسية نظيفة.
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