غياب ثلاث لاعبين من مانشستر يونايتد أمام مواجهة سان جيرمان

أسفرت قائمة مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن غياب 3 لاعبين و التي تستعد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد.

وأوضحت صحيفة إكسبريس، اللاعبين أن ماركوس روخو وأنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان لن يتواجدوا في قائمة الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة أن ثلاثي الفريق الإنجليزي لم يظهر خلال تجمع اللاعبين، صباح اليوم، استعدادًا للمباراة.

وجاءت القائمة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا - روميرو - جرانت.

الدفاع: إيريك بايلي - لوك شاو - سمولينج - فيل جونز - آشلي يونج - دالوت - ليندلوف.

الوسط: بوجبا - فريد - بيريرا - ماتيتش - مكتوميناي - ماتا - هيريرا.

الهجوم: لوكاكو - سانشيز - مارسيال - لينجارد - راشفورد.