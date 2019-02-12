الخطيب يدرس الإنسحاب من كأس مصر

يقوم رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، في الوقت الحالي مشاورات عدة مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر، لمناقشة قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتماد لقاء بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير/ شباط الجاري.

وقرر اتحاد الكرة المصري، تبديل مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره بيراميدز في الدوري، لتحل بدلاً منها مواجهة الفريقين في الكأس لحساب دور الـ16، رغم رفض مسؤولي القلعة الحمراء في وقت سابق، إحداث أي تغيرات في جدول مباريات الفريق المعتمد من الجبلاية.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحاته: "يجري في الوقت الحالي اتصالات بين الخطيب ومجلس إدارته، لمناقشة الوضع، وكيفية الرد على قرار الاتحاد، خاصة بعد رفض الأمر بشكل قاطع قبل أيام قليلة".

وأوضح المصدر أن قرار الانسحاب من كأس مصر، يتم مناقشته ودراسته أيضاً، كرد على تصرف اتحاد الكرة، رغم موقف إدارة الأهلي لاستبدال لقاء الدوري بمواجهة كأس مصر.

وكان الأهلي، أصدر بياناً رسمياً، في 9 فبراير الجاري، أعلن خلاله التمسك الكامل بأداء مباريات الفريق في الدوري، وفقاً لترتيب الجدول المعلن من جانب الاتحاد، حتى 30 مارس المقبل، ورفض أي تعديلات تجري على الجدول، على خلفية أزمة المؤجلات المشتعلة في الدوري المصري