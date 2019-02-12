اليوفنتوس يستغنى لاعبان استعدادًا للتعاقد مع صلاح

أشارت بعض التقاريرالإنجليزية، أمس الإثنين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وأكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية الشهيرة أن فريق السيدة العجوز، مستعد لتقديم عرض لليفربول للتعاقد مع صلاح مقابل 175 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل حوالي 200 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن اليوفي يرغب بشدة في التعاقد مع صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا، كما سجل حتى الآن في بطولة الموسم الجاري 17 هدفاً يحتل بها صدارة جدول الهدافين بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

إيطاليا تؤكد رغبة يوفنتوس في التعاقد مع محمد صلاح

من ناحية أخرى، خرجت الصحف الإيطالية، اليوم الثلاثاء، لتؤكد رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع النجم المصري المتألق في السماء الأوروبية.

وقالت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» إن يوفنتوس يريد منح مدربه الإيطالي ماسيميليانو أليجري واحدًا من أقوى اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكملت أن يوفنتوس سبق له وأن تعاقد مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو البرتغالي كرستيانو رونالدو قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، إلى أن يوفنتوس يرغب في إعادة محمد صلاح مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، عقب رحيله منها إلى ليفربول الإنجليزي.

حيث سبق للنجم المصري أن لعب بقميصي فيورنتينا الإيطالي لمدة 6 أشهر، ونادي العاصمة الإيطالية ايه إس روما، لمدة موسمين.

وتالعت أن ليفربول قام بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مقابل 34.3 مليون جنيه إسترليني، ونجح خلال موسم ونصف مع الريدز، في تسجيل 64 هدفًا بمختلف البطولات، وقادهم في الموسم الماضي للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

موهبة محمد صلاح

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك موهبة غير عادية، ولم يكن أحد يتوقع الأداء الذي قدمه في العام الماضي، عندما سجل 32 هدفًا ليصبح هداف البريميرليج، وكذلك سجل 10 أهداف في 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وأردفت «كورييري» أن الأرقام غير العادية التي سمحت لمحمد صلاح الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، وكذلك في هذا العام قدم أداءً ممتازًا، حيث سجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لفتت إليه أنظار يوفنتوس الذي يرغب في التعاقد معه.

رحيل ديبالا ودوجلاس كوستا لتمويل صفقة محمد صلاح؟

أوضحت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية، أن فريق السيدة العجوز، سيكون مجبرًا على بيع ثنائي الفريق، الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرازيلي وجلاس كوستا، خلال الفترة القادمة وذلك للتعاقد مع النجم المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واختتمت أنه من المتوقع رحيل باولو ديبالا لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل عدم احتياج أليجري له، مما وجه أنظار يوفنتوس للتعاقد مع صلاح.

ويقدم ديبالا مستويات غير جيدة في الموسم الحالي، وسجل هدفين فقط في 20 مباراة، بينما سجل 22 هدفًا في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.