شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لملاك الابل بالكشف الطبي الأوَّلي قبل المشاركة في المنافسات والدخول في اختبارات فحص العبث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

أصدرت إدارة نادي الإبل قرارًا يسمح لملاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بإجراء فحص طبي أولي لإبلهم المشاركة، قبل الدخول في المنافسات وقبل إجراء الاختبار الطبي، لكشف العبث الذي تجريه لجان المنافسات والتحكيم .

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان بن حمد الماضي أن مجلس إدارة النادي أصدر هذا القرار بعد ورود مطالبات من ملاك الإبل المشاركة في المهرجان، وتحديدًا الذين اشتروا إبلًا جديدة قبل المهرجان لفحص إبلهم والاطمئنان من عدم وجود حالات عبث تمت قبل شرائهم لها .

وأوضح الماضي أن إجراءات الفحص ستكون ميسرة ، حيث "سيكون هناك فحص عند اللجنة الطبية بشكل يومي بعد الساعة الواحدة ظهرًا لجميع الفئات المشاركة عدا فئة التلاد " ، التي تعدُّ إنتاجًا خاصًّا وليس شراءً، بشرط أن يحضر المالك بكرته أو ناقته المشاركة على سيارة نقل عن طريقه ويعيدها عبرها، وأن يحضر بطاقة المشاركة وبطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، حيث لن يتم الفحص إلا للإبل المشاركة ".

وأبان الماضي أن الفحص سيكون برسوم قدرها 5 آلاف ريال للناقة أو البكرة الواحدة، يحويلها المالك إلى الحساب البنكي الخاص بالنادي بعد التواصل مع لجان المهرجان عبر أرقام الاتصال الخاصة بتواصل الملاك المعلنة مسبقًا .

وكشف الماضي أنه لن يسمح بدخول المالك مع بكرته أو ناقته، حيث سيسمح فقط بدخول سائق السيارة التي تنقلها وسيُوجَّهُ من قبل فرق التنظيم وسيعطى التعليمات الخاصة بالفحص، مبيناً أن المالك يجب أن يوقع على تعهد بأن الفحص الأوّلي هو لمجرد الاطمئنان والتأكد، ولا يعد قرارًا نهائيًّا للمنافسة، ولن يعفيه من قرار لجنة الفحص الخاصة بالمنافسات، خشية أن يكون هناك من يتجاوز الفحص الأوّلي ثم يقوم بالعبث، حيث سيكتشف من قبل لجان فحص العبث النهائية في المنافسة .

وختم الماضي حديثه بأن مثل هذه الإجراءات هي لرغبة النادي الجادة في القضاء على آفة العبث، وأن يدخل جميع الملاك المنافسات مطمئنين على إبلهم، آملًا من جميع الملاك المشترين أن يتأكدوا قبل الشراء وأن يكون شراؤهم من مالك معروف لديهم ومحل ثقة، كاشفًا عن أنه قد أصبحت هناك أجهزة حديثة ودقيقة تكشف العبث حتى وإن كان قديمًا .