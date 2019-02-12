سيمبا يفوز علي الأهلي بهدف ويُعقد المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

حقق فريق سيمبا الفوز على الأهلي بهدف دون رد في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

ملخص المباراة

بدأ الأهلي بشكل قوي حيث شهدت الدقيقة الأولى شن هجمة من الجبهة اليمنى حيث أرسل محمد هاني عرضية لكن دفاع أصحاب الأرض أفسدها.

وفي الدقيقة العاشرة من عمر المباراة لاحت أول فرصة لفريق سيمبا عندما تسلم أكوي الكرة من على حدود منطقة الجزاء وصوبها لكن الشناوي كان في الموعد.

خطورة سيمبا ظهرت في الدقيقة 12 عندما تسلم اللاعب ميدي كاجيري الكرة في منطقة جزاء الأهلي وراوغ الشناوي قبل أن يصوب لكن حارس الأهلي عاد من جديد للمكان الصحيح تحت الثلاث خشبات ليمنع هدفًا.

وأهدر حسين الشحات فرصة الهدف الأول في الدقيقة 22 للأهلي بعد أن انطلق في الرواق الأيمن لفريق سيمبا قبل أن يراوغ عدد من لاعبي أصحاب الأرض وصوب لكن خارج المرمى.

في الدقيقة 22 عاد الأهلي لتشكيل خطورة على مرمى أصحاب الأرض بعد أن تسلم رمضان صبحي الكرة على حدود منطقة جزاء سيمبا قبل أن يُرسل عرضية بطريقة رائعة لتصل إلى كريم نيدفيد الذي فشل في استغلال هدية رمضان، لتعود الكرة بهجمة مرتدة تحطمت على صخرة دفاع الأهلي.

وتمكن محمد الشناوي من انقاذ مرمى الأهلي من هدف أول في الدقيقة 40 بعد أن تسلم ميدي الكرة على حدود منطقة الجزاء في غياب المراقبة، وصوب اللاعب لكن الشناوي تصدى.

بدأ سيمبا الشوط الثاني بقوة من خلال اوكوي الذي استغل تمريرة خاطئة من لاعبي الأهلي ليتوغل بالكرة إلى منطقة الجزاء ويُرسل عرضية لكنها تخرج إلى ركنية لم يستغلها، لترتد بهجمة غاية في الخطورة للأهلي وبالتحديد عن طريق أجايي الذي مرر لحسين الشحات الذي أهدر هدف محقق.

في الدقيقة 49 أنقذ محمد الشناوي الأهلي من هدف محقق، عندما مرر ميدي الكرة إلى جون بوكو الذي راوغ مدافع الأهلي وصوب لكن الأرض انشقت عن الشناوي الذي أنقذ ببراعة.

وفي الدقيقة 65 سجل سيمبا بعد كرة عرضية عبرت الدفاع المصري قبل أن تصل إلى اللاعب بوكو الذي مرر الكرة إلى ميدي الذي أسكنها شباك محمد الشناوي.

وكاد الأهلي أن يُدرك التعادل في الدقيقة 78 من عمر المباراة بعد أن تابع أجايي على إحدى الكرات العرضية لكن الحارس أفسدها.

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