شكرا لقرائتكم بعد الخسارة من سيمبا.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر الأهلي من سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء بهدفٍ نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا فى العاصمة التنزانية دار السلام.

ومن المقرر أن يلتقي فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري فى التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ترتيب المجموعة الآن كالتالي:-

الأهلي.. 7 نقاط من 4 مباريات

سيمبا.. 6 نقاط من 4 مباريات

فيتا كلوب.. 4 نقاط من 3 مباريات

شبيبة الساورة.. نقطتين من 3 مباريات