شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019 زى النهاردة روني يسجل هدفا خرافيا فى السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف مانشستر يونايتد فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، منافسه باريس سان جيرمان الفرنسى على ملعب "أولد ترافورد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

زى النهاردة.. رونى يسجل هدفا خرافيا فى مانشستر سيتي



فى مثل هذا اليوم من 8 أعوام، وتحديدا فى 12 فبراير 2011، سجل النجم الإنجليزي واين رونى هدفا تاريخيا لمانشستر يونايتد فى مرمى غريمه مانشستر سيتى فى الثوانى الأخيرة من اللقاء، ليحقق لفريقه الفوز 4-3 فى اللقاء المثير بينهما على ملعب "أولد ترافورد" فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويلعب رونى حاليا فى فريق دى سى يونايتد، والذى انتقل إلى صفوفه قادما من إيفرتون فى مارس 2018.

الفيس يحذر من قوة مانشستر يونايتد قبل مواجهة اليوم



حذر البرازيلى دانى ألفيس الظهير الأيمن لنادى باريس سان جيرمان زملائه من الأخطاء ضد مانشستر يونايتد، فى المباراة التى ستجمع الطرفين العاشرة مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا.

وقال مدافع باريس سان جيرمان فى تصريحات صحفية، أن تجربة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دور المجموعات بدورى أبطال اوروبا هذا الموسم، ستفيدهم كثيراً أمام مانشستر يونايتد فى ثمن نهائى البطولة القارية.

أضاف ألفيس خلال تصريحاته قائلاً، : "أعتقد أنه علينا أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبت خلال المنافسة وعدم تكرار نفس الأخطاء".

شدد لاعب باريس سان جيرمان، أن مباريات دورى أبطال أوروبا القادمة قليلة فلا يوجد مجال للاخطاء بدءاً من لقاء مانشستر يونايتد.

تابع دانى ألفيس قائلاً، :" "علينا أن نستفيد مما نفعله جيدًا لأن لدينا طموحات كبيرة في هذه المسابقة، علينا أن نرفع مستوى أدائنا وتركيزنا والقتال خلال المباريات القادمة".



دانى الفيس

مانشستر يونايتد يتذكر أهدافه فى الفرق الفرنسية قبل لقاء سان جيرمان



نشر الحساب الرسمى لنادى مانشستر يونايتد على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" مقطع فيديو لأجمل أهداف الفريق الإنجليزى فى مرمى الأندية الفرنسية، قبل مواجهة باريس سان جيرمان فى العاشرة مساء اليوم فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.