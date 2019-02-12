شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى : للمرة المليون لن نلغى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، أنه لا نية مطلقا داخل مجلس الجبلاية لإلغاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم، مبديا اندهاشه من الأنباء التى تتردد من حين لأخر حول صعوبة استكماله.

قال عبد الغنى لـ"الخليج 365" إن اتحاد الكرة يسعى لحل جميع الصعوبات التى تواجه المسابقة سواء الملاعب أو مواعيد المباريات والمؤجلات، معلقا:" للمرة المليون الدورى مش هيتلغى وسيستمر للنهاية".

تابع أن الموسم الحالى هو موسم استثنائى كما تعلم جميع الأندية بسبب مشاركة الأندية فى اكثر من بطولة، وتعديل موعد بطولات الكاف، واستضافة بطولة أمم افريقيا، ورغم كل هذه الصعوبات فاتحاد الكرة لديه تصميم على استكمال الدورى للنهاية.