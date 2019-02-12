شكرا لقرائتكم عضو مجلس الجبلاية : فوجئنا بتحديد موعد الأهلى وبيراميدز بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن غالبية أعضاء المجلس برئاسة هانى أبو ريدة لم يكن لديهم علم بالمواعيد الجديدة التى حددتها لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بشأن مواعيد مباريات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

وأعلن عامر حسين اليوم مواعيد مباريات كأس مصر والتى أسفرت عن مواجهة الأهلى وبيراميدز يوم 28 فبراير بالإضافة إلى إقامة مباراة الزمالك والمقاصة قبلها بيوم واحد لتقام يوم 27 وذلك بأرضية ملعب استاد برج العرب.

أضاف محمد أبو الوفا فى تصريحات خاصة أن التزام مجلس الإدارة بضمان استمرارية بطولتى الدورى والكأس مع وضع اعتبار إقامة بطولة أفريقيا الصيف المقبل السبب الرئيسى فى المحاولات المستمرة من قبل لجنة المسابقات لإنهاء كل المباريات والأدوار فى البطولات المختلفة.

وطالب أبو الوفا جميع أطراف اللعبة ضبط النفس والتأكيد على أهمية العمل الجماعى للنهوض بالكرة المصرية والخروج بالمرحلة الحرجة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر خاصة وأن أعين العالم بالكامل تنظر إلينا ومدى قدرتنا على تنظيم البطولة القارية.