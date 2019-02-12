شكرا لقرائتكم الجبلاية عن موعد الأهلى و بيراميدز: نقف على مسافة واحدة ولا مجاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الإنتهاء من المباريات المؤجلة فى الدورى كان الهدف الأساسي للجنة المسابقات خلال الفترة الماضية إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص ، وضرورة خوض كل فريق للمؤجلات قبل أن يخوض مبارياته فى الدور الثاني للدورى.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين 18 أبريل موعداً لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الأسبوع الـ25 للدورى، كما تحدد يوم 28 فبراير موعداً لمباراة كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز أيضا فى دور الـ16.

تابع مسئولو الجبلاية ، أن الموسم الحالى موسم إستثائى بسبب كثرة البطولات التى شارك بها أكثر من فريق و التأجيلات من قبل الأمن تارة ، تسبب فى إزدحام بمؤجلات الدوري ، وحاولت لجنة المسابقات الخروج بأقل الخسائر ، وتم التعديل مؤخراً بحيث يخوض كل فريق مؤجلاته من الدور الأول كاملة ثم خوض مبارياته فى الدور الثاني.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن خوض الفريق لمؤجلاته قبل مباريات الدور الثانى أمر طبيعي ، ولا وجود لأى أنواع من المجاملة لفريق على حساب آخر ، واتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من الجميع خاصة أن المجاملة لنادي على حساب آخر لا تفيد أى مكاسب للجبلاية.