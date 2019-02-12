شكرا لقرائتكم قناة الأهلى: مجلس الخطيب متمسك بقراراته السابقة حتى يجد جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد اسلام الشاطر تمسك مجلس إدارة النادي الأهلى بعدم خوض مباراة يوم 28 فبراير كما جاء فى قرارات الاجتماع الأخير للنادى.

أضاف الشاطر عبر قناة النادي الأهلى ان الأمر لم يشهد أى جديد وننتظر ما ستفسر عنه الساعات المقبلة سواء بقرارات جديدة أو التمسك بما تم الاعلان عنه خلال الفترة الماضية.

وأعلن عامر حسين اليوم مواعيد مباريات كأس مصر والتى أسفرت عن مواجهة الأهلى ونظيره بيراميدز يوم 28 نوفمبر بالإضافة الى اقامة مباراة الزمالك والمقاصة قبلها بيوم واحد لتقام يوم 27 وذلك بأرضية ملعب استاد برج العرب.