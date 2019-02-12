شكرا لقرائتكم أجمك الأوزبكي يواجه النصر في الملحق الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل أجمك الأوزبكي للقاء النصر في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019 بعد تغلبه على إستيكلول الطاجيكي 4-2 يوم الثلاثاء في التصفيات التمهيدية للبطولة.

وتقدم إستيكلول أولاً في الدقيقة الثانية عبر لاعبه رحيموف، قبل أن يعادل ديلشود جوراييف النتيجة لمصلحة أجمك في الدقيقة 25، وعاد إستيكلول للتقدم في الشوط الثاني عبر جليل قيسمانوف، لكن أجمك أحرز3 أهداف متتالية شيكلوف وكاكيموف وبولفونوف ليتأهل الفريق الأوزبكي إلى ملاقاة النصر يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري بالرياض لتحديد المتأهل إلى المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الوصل الإماراتي والزوراء العراقي بالإضافة إلى المتأهل من الغرافة القطري والكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني، وكذلك المتأهل من مباراة النصر وأجمك الأوزبكي.