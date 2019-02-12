الترجي يقترب من ربع النهائي وسيمبا يؤجل تأهل الأهلي

اسماء السيد - خطا الترجي التونسي حامل اللقب خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بفوزه على ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي 2-صفر الثلاثاء في تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات (ثمن النهائي).

وثأر سيمبا التنزاني من الأهلي المصري الوصيف عندما تغلب عليه 1-صفر وحرمه من ضمان بطاقته للدور ربع النهائي عن المجموعة الرابعة.

في المباراة الأولى على ملعب المنزه في العاصمة، قاد المهاجم الدولي أنيس البدري الترجي للفوز أمام مدرجات فارغة للمرة الثانية تواليا بسبب عقوبة من الاتحاد الافريقي (مباراتان) بسبب أحداث شغب جماهيره في إياب الدور النهائي العام الماضي بملعب رادس ضد الأهلي المصري.

وسجل البدري الهدف الأول في الدقيقة 16 وصنع الثاني لهيثم الجويني، ليقود الترجي إلى فض شراكة صدارة المجموعة مع أورلاندو بايريتس، اذ رفع رصيده إلى 8 نقاط بفارق 3 نقاط أمام الأخير المهدد بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز هورويا الغيني (4 نقاط) على ضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي لاحقا.

وأعرب مدرب الترجي معين الشعباني عن سعادته بالفوز، وقال "حسمنا أهم مباراة في المجموعة وسنبني على هذا الفوز في المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات على أمل بلوغ ربع النهائي".

وأضاف "كنا حاضرين وجاهزين على كل المستويات رغم اننا أهدرنا فرصا عديدة لكننا بقينا مركزين وعرفنا كيفية التعامل مع مرتدات الضيوف".

وكان الترجي صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة وخلق لاعبوه أكثر من فرصة تناوبوا على إهدارها باستثناء فرصة من كرة ثابتة من خارج المنطقة استغلها الدولي الجزائري يوسف بلايلي عندما مررها بذكاء للبدري الذي سددها عكسية بيسراه من مسافة قريبة وأسكنها على يسار الحارس واين سانديلانس (16).

وكاد المدافع سامح الدربالي يضيف الهدف الثاني بضربة رأسية اثر ركلة ركنية التقطها الحارس على دفعتين (17).

وأهدر طه ياسين الخنيسي فرضة التعزيز عندما تلقى كرة من البدري أمام المرمى سددها بيمناه تصدى لها الحارس (44).

وأنقذ الحارس سانديلانس مرماه من هدف ثان بإبعاده برأسية لمحمد علي اليعقوبي من مسافة قريبة إثر ركنية إلى ركنية ثانية (54).

وانتظر الترجي حتى الدقيقة 89 لتعزيز تقدمه عندما تلقى البدري كرة في الجهة اليسرى مررها ساقطة فوق الحارس إلى البديل الجويني الذي تابعها داخل المرمى الخالي.

- ثأر سيمبا -

ورد سيمبا الاعتبار لخسارته الكبيرة أمام الأهلي صفر-5 قبل 10 أيام في الاسكندرية، وتغلب عليه الثلاثاء منعشا آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي ربع النهائي.

وتجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام سيمبا الذي صعد للوصافة موقتا في انتظار مباراة فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي (4 نقاط) مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري لاحقا.

وكان الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (8) بحاجة إلى الفوز لحجز بطاقته مبكرا.

وبدأ الأهلي المباراة جيدا وحاول الاستحواذ على الكرة قبل أن يتراجع إلى الدفاع بسبب الضغط الهجومي القوي لأصحاب الأرض الذين كانوا أقرب إلى التسجيل في أكثر من مرة لولا تألق الحارس محمد الشناوي.

وكانت أول فرصة عندما سدد إيمانويل أوكوي كرة قوية تصدى لها الشناوي (10). وأبعد الشناوي كرة قوية لكاجيري من مسافة قريبة إلى ركنية (13).

ورد الأهلي بمجهود فردي لحسين الشحات داخل المنطقة أنهاه بتسديدة في الشباك الخارجية (22).

وتابع الشناوي تألقه بإبعاده تسديدة لكاجيري إلى ركنية (41).

وكاد الأهلي يسجل في مطلع الشوط الثاني عندما تلقى الشحات كرة خلف الدفاع من النيجيري جونيور أجايي هيأها لنفسه بيمناه لكن سددها برعونة بين يدي الحارس أيشي مانولا (47).

وواصل الأهلي تراجعه مع تألق حارس مرماه في التصدي لمحاولات أصحاب الأرض أبرزها انفراد لجون بوكو (50)، قبل أن يثمر ضغطهم هدفا عبر كاجيري بتسديدة قوية من مسافة قريبة اثر تلقيه كرة رأسية من بوكو داخل المنطقة اثر كرة عرضية (65).

ملخص مباراة الترجى واورلاندو:

ملخص مباراة الاهلى وسيمبا: