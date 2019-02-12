شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى: الأهلى تأثر بالرطوبة فى تنزانيا وفرصتنا كبيرة فى التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، إن فرصة الفريق فى التأهل إلى دور الثمانية بدور أبطال أفريقيا لا تزال كبيرة، رغم الخسارة أمام سيمبا التنزانى، وإن الفريق سوف يلعب على الفوز فى المباراتين المقبلتين.

وخسر الأهلى أمام سيمبا بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على الملعب الوطنى، بالعاصمة التنزانية دار السلام، وذلك فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف لاسارتى، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى عقب المباراة، أن الأهلى قدم مباراة جيدة أمام سيمبا، ولكن التوفيق لم يكن حليفه وهذه هى كرة القدم التى يوجد بها جميع الاحتمالات، وعلى الفريق أن يلعب على الفوز فى جميع مبارياته المقبلة، وهو ما سنعمل من أجله فى الفترة المقبلة.

وأشار لاسارتى إلى أن هدف الأهلى واضح فى المرحلة المقبلة بتخطى مرحلة دور المجموعات، كخطوة نحو الفوز اللقب، موضحا أن المباراة شهدت إهدارًا كبيرًا للوقت من جانب لاعبى سيبما، والذين تعمدوا السقوط أكثر من 15 مرة فى الملعب، وهذا لا يتفق مع اللعب النظيف، ولكن المباراة انتهت والأهلى اعتاد على النظر إلى الأمام، ولا بد من التركيز فيما هو قادم.

وشدد لاسارتى على أن عامل الجو قد يكون له تأثير بسبب ارتفاع الرطوبة، خاصة فى الشوط الثانى، مما تسبب فى حالة من الإجهاد الكبير على اللاعبين، مؤكدا أنه لعب بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب من بداية المباراة، للحفاظ على مجهود اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.