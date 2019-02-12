اتحاد الكرة يحدد 28 فبراير موعداً لمباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين 18 أبريل موعداً لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الأسبوع الـ25 للدورى، كما تحدد يوم 28 فبراير موعداً لمباراة كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز أيضا فى دور الـ16. ونظرا لإغلاق عدد من الاستادات التى ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلى لاستكمال البطولة الأفريقية وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبى لمسابقة الدورى الممتاز، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم:



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