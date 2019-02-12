شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم الجدل: لا نية إطلاقا لإلغاء الدوري أو الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة مطلقًا فيما تردد فى الفترة الأخيرة عن إلغاء الدورى والكأس، مؤكدين أن المسابقتين سيقامان فى موعدهما طبقًا للجدول المعد من لجنة المسابقات بالجبلاية .

وأضاف أن مسئولى الأندية يدركون تمامًا أن الموسم الحالى استثنائى نظرًا لتلاحم الموسمين بدورى الأبطال الأفريقى بالإضافة إلى استضافة مصر كأس الأمم الأفريقية نهاية يونيو المقبل، خاصة أنه لا يوجد أسباب مقنعة حول إلغاء أى مسابقة محلية .

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت اليوم إقامة لقاء الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر يوم 28 فبراير، فى قرار حازم وصارم من الجبلاية لإعادة الالتزام للمسابقات الرياضية بعد اللغط الذى ساد فى بعض الأندية فى الفترة الأخيرة.

واستطرد أن اتحاد الكرة يأخذ قراراته طبقًا لاجتماعات مجلس الإدارة ولا يوجد أى شخص يملى عليه القرارات من الخارج مشيرًا إلى أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع فرق الدورى ويراعون مصالح كل الأندية لأنهم مجلس منتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية التى وثقت فيهم خلال الفترة الماضية .

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد صرح بالأمس عن رفضه القاطع لأى شائعات لإلغاء الدورى المصرى بسبب تنظيم كأس الأمم الأفريقية فى يونيو المقبل.

وقال وزير الرياضة: "إدارة بطولة الدورى بشؤونه الفنية من اختصاص الاتحاد المصرى لكرة القدم" قائلا: "نحن موقفنا ثابت، لا مساس ببطولة الدوري، لا يمكن تأجيل المسابقة أو خلافه بسبب تنظيم كأس الأمم الأفريقية وأننا موقفنا ثابت ولم يتغيّر عما كان من قبل كاشفا عن أنه "لن يتحدث مع أحد بشكل منفرد فى هذا الشأن".

واختتم المصدر حديثه بالقول لابد وأن يعى الجميع أننا فى مرحلة حرجة وعلى المسئولين تحمل تباعتهم تجاه جماهيرهم ولا يثيرونهم بالتصريحات غير المسئولة التى تخرج قبل وبعد المباريات لاسيما وأن الجميع يقوم بواجباته لإنجاح المسابقات المحلية .







