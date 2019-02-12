شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نقف على مسافة واحدة من كل فرق الدورى ولا نجامل أحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حالة التوتر والاشتباكات المستمرة بين مسئولى الأندية، خاصة الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز الذين يتنافسون على الفوز بلقب الدورى، مؤكدا أن حالة الاحتقان والهجوم المتبادل سيقود إلى كارثة جديدة فى الرياضة المصرية. وأضاف عبد الفتاح أن الأسابيع الأخيرة شهدت حالة تشكيك مستمرة فى القرارات التحكيمية، ولذلك يجب أن يلتزم الجميع بالهدوء لأن اتحاد الكرة على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا نجامل أحدا، ولا يهمنا من يفوز بالدورى والكأس وكل البطولات. وطلب عبد الفتاح من جميع فرق الدورى التعاون مع اتحاد الكرة حتى ينتهى الموسم بهدوء، خاصة أننا ندخل بعد شهور قليلة فى تحدى تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتى يهمنا جميعا النجاح فيها والتعبير عن ريادة مصر فى القارة السمراء.





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