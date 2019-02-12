شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسترد هيبته: كل فريق سيخوض مؤجلاته قبل الدور الثانى إعمالا لتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن الانتهاء من المباريات المؤجلة فى الدورى كان الهدف الأساسى للجنة المسابقات خلال الفترة الماضية، إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، وضرورة خوض كل فريق للمؤجلات قبل أن يخوض مبارياته فى الدور الثانى للدورى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين 18 أبريل موعدًا لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الأسبوع الـ25 للدورى، كما تحدد يوم 28 فبراير موعدًا لمباراة كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز أيضًا فى دور الـ16.

وتابع مسئولو الجبلاية، أن الموسم الحالى موسم استثنائي بسبب كثرة البطولات التى شارك بها أكثر من فريق والتأجيلات من قبل الأمن تارة، ما تسبب فى ازدحام بمؤجلات الدورى، وحاولت لجنة المسابقات الخروج بأقل الخسائر، وتم التعديل مؤخرًا بحيث يخوض كل فريق مؤجلاته من الدور الأول كاملة ثم خوض مبارياته فى الدور الثاني.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن خوض الفريق لمؤجلاته قبل مباريات الدور الثانى أمر طبيعي، ولا وجود لأى أنواع من المجاملة لفريق على حساب آخر، واتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من الجميع خاصة أن المجاملة لنادى على حساب آخر لا تفيد بأى مكاسب للجبلاية.







