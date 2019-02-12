شاهد فى دقيقة.. 5 حكام أثاروا الجدل فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحكام الرياضيون بشر يصيبون ويخطئون، إلا أن أخطاءهم لا تنتهى لأكثر من سبب، فهم يتخذون القرار لحظيا دون إعادة لكل لعبة، وهو ما يجعل هناك حالة من الجدل حول قراراتهم فى كل مباراة، وأبرز هؤلاء الحكام: محمد الصباحى محمد الصباحى السن: 38 عاما المهنة: محاسب الواقعة: أثار الجدل هذا الموسم بعدما ألغى هدف إنبى فى مرمى الأهلى كما أشهر البطاقة الحمراء فى وجه أحمد رفعت لاعب إنبى دون سبب واضح. حسن السندبيسى حسن السندبيسى السن: 46 عاما المهنة: مدرب بإحدى الأكاديميات الخاصة الواقعة: إلغاء هدف حرس الحدود فى الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى. جهاد جريشة جهاد جريشة السن: 43 عاما المهنة: موظف بقطاع البترول الواقعة: عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك فى مباراة المقاصة الموسم الماضى أحمد حمدى أحمد حمدى السن: 34 عاما المهنة: محاسب الواقعة: رفض احتساب ركلتىّ جزاء واضحتين للأهلى فى أول مباريات الموسم الماضى أمام طلائع الجيش إبراهيم نور الدين إبراهيم نور الدين السن: 39 عاما المهنة: موظف بالعلاقات العامة بقطاع البترول الواقعة: استبعاده من إدارة مباريات الدورى الممتاز بسبب الأخطاء التى وقع فيها بمباراة النجوم أمام طلائع الجيش، التى انتهت بفوز الطلائع 2-1 هذا الموسم، بجانب خطئه من قبل فى مباراة الأهلى والإنتاج الحربى.

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