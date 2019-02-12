شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى يخسر أمام سيمبا بهدف فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر النادي الأهلى أمام سيمبا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام بدار السلام بتنزانيا.

بهذه النتيجة يحتل الأهلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ويصعد سيمبا للمركز الثانى برصيد 6 نقاط ثم فيتا كلوب ثالثًا برصيد 4 نقاط وشبيبة الساورة الجزائري رابعًا برصيد نقطتين.

بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي

الشوط الأول:

بدأ اللقاء هجوميًا من قبل الأهلى عن طريق كريم نيدفيد الذى يمرر كرة أرضية لحسين الشحات الذى يلعبها عرضية طويلة يخرجها حارس سيمبا.

فى الدقيقة 3 أول تسديدة لفريق سيمبا التنزاني بعد تناقل الكرة فى وسط الملعب أكثر من مرة فى منطقة وسط الأهلى لكنها ضعيفة و بعيدة عن مرمى محمد الشناوى.

يعود الأهلى للضغط على لاعبى سيمبا بفضل تحركات رمضان صبحي وحسين الشحات وأجايي لكن دون خطورة على المرمى، وفى الدقيقة 7 ضربة حرة مباشرة للأهلى يشتتها دفاع سيمبا، وفى الدقيقة 9 جاءت ضربة ركنية لسيمبا تصل للاعب داخل منطقة الجزاء يسددها ينجح محمد الشناوى فى التصدي لها و الإمساك بها.

الدقيقة 12 هجمة خطيرة لسيمبا بعد عرضية داخل منطقة الجزاء يخرج محمد الشناوى للتصدي لها لكن ينجح مهاجم سيمبا فى قطعها من أمامه ويسددها قوية يخرجها الشناوى لركنية، وتسديدة قوية فى الدقيقة 14 من "واوا" لاعب سيمبا يخرجها الشناوى لركنية.

ينشط اللقاء بعد مرور 15 دقيقة و يلجأ الأهلى للهجمات المرتدة بعد ضغط لاعبى سيمبا و اللعب فى الهجوم لإحراز هدف مبكر، الدقيقة 18 تسديدة أخرى للاعب سيمبا " بوكو" بعيدة عن مرمى الشناوي، وفى الدقيقة 21 هجمة لحسين الشحات يمر من أكثر من مدافع ويسددها أرضية قوية تخرج على يسار حارس مرمى سيمبا.

ويستمر اللعب فى وسط الملعب بين الفريقين لأكثر من دقيقة، وفى الدقيقة 24 تسديدة " أكوي" لاعب سيمبا من على حدود منطقة جزاء الأهلى تخرج بعيدة عن المرمى، وهجمة لرمضان صبحي فى الدقيقة 28 يلعبها عرضية تصل لحسين الشحات قبل أن يشتتها دفاع سيمبا.

وينشط لاعبو سيمبا ويتم الضغط على لاعبي الأهلى فى وسط ملعبهم لكن ينجح لاعبى الوسط و الدفاع فى منعهم من الوصول لمرمى الشناوى، وفى الدقيقة 31 هجمة للأهلى عن طريق محمد هانى ولكنه سددها ضعيفة، وشهدت الدقيقة 32 عرضية أرضية للاعبي سيمبا يخرجها ياسر إبراهيم.

ويعود الأهلى للسيطرة على وسط ملعب سيمبا لكن دون خطورة على المرمى، ففي الدقيقة 34 عرضية خطيرة من نيدفيد لحسين الشحات تخرج بجوار المرمى قبل أن تصل للشحات، وفى الدقيقة 35 بينية رائعة من السولية لحسين الشحات الذى يلعبها أرضية قوية يتصدي لها الحارس قبل أن تصل لرمضان صبحي.

ويستمر الأهلى فى سيطرته على مجريات المباراة لكن دون خطورة، ففى الدقيقة 40 هجمة هى الأخطر للاعبى سامبا بعد مرور "واوا" من أكثر من لاعب ويمررها لتشامبا المنفرد ويسددها ضعيفة يخرجها الشناوى لضربة ركنية، وهجمة مرتدة للاهلى عن طريق رمضان صبحي يمررها للشحات ثم تصل لصبحى مجدداً ينجح دفاع سيمبا فى إخراجها.

بعدها تعود السيطرة لسيمبا ويصل لاعبيه لحدود منطقة جزاء الأهلى أكثر من فرصة، ويهدأ اللقاء و يحتسب حكم اللقاء السوداني دقيقة وقت بدلاً من ضائع ، لينتهى الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني يضغط لاعبى سيمبا عن طريق " أيكوا" ويتوغل ليصل داخل منطقة جزاء الأهلى ويسددها قوية تخرج لركنية، وفى الدقيقة 47 فرصة رائعة عن طريق النيجيري أجايي يلعبها طويلة تصل لحسين الشحات الذى يستلمها بشكل رائع لينفرد بالمرمى لكنه يفشل فى تسديدها بشكل صحيح تصل لحارس المرمى.

ففي الدقيقة 48 عرضية طويلة تصل لـ " بوكو" لاعب سيمبا بعد فشل على معلول فى التصدي لها ويسددها قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوى.

وشهدت الدقيقة 49 فرصة خطيرة لسيمبا بعد مرور أدييه من ياسر إبراهيم يلعبها تصل لبوكو الذى يمر بمهارة عالية من ثنائى دفاع الأهلى وينفرد بمرمى الشناوي الذى يتصدي لها ببراعة وييمنع هدف مؤكد .

إيقاف المباراة لعلاج محمد الشناوى حارس الأهلى للإصابة، وفى الدقيقة 52 عرضية طويلة داخل منطقة جزاء الاهلى " يفوتها" ياسر إبراهيم

ينشط اللقاء ويزداد سخونة لرغبة كل فريق فى تحقيق هدف التقدم، ففى الدقيقة 62 عرضية خطيرة لسيمبا تصل خطيرة داخل منطقة جزاء الأهلى يشتتها محمد هانى بصعوبة، وشهدت الدقيقة 63 تمريرة طويلة تصل للاعب سيمبا وخروج خاطئ لمحمد الشناوي وتلعب عرضية يخرجها دفاع الأهلى.

الدقيقة 64 تمريرة طويلة تصل لجون بوكو يمررها برأسه رائعة لميديه يسددها قوية على يسار محمد الشناوى معلنا عن الهدف الأول لسيمبا، وجاءت فى الدقيقة 65 تمريرة بينية لبوكو أخطر لاعبي سيمبا لكن ينقذها ياسر ابراهيم، وفى الدقيقة 69 شهدت نزول ناصر ماهر على حساب حمدي فتحي، إيقاف المباراة لعلاج لاعب سيمبا بداعي " بلع لسانه" لأكثر من دقيقتين؟

يستحوذ لاعبي الأهلى على الكرة وسط الملعب لكن دون خطورة على مرمى سيمبا.

ففى الدقيقة 76 تسديدة قوية لـ"واوا" لاعب سيمبا تخرج خارج منطقة الجزاء، وشهدت الدقيقة 80 إنذار لمرشد جوكو لاعب سيمبا التنزاني للعنف مع ناصر ماهر، والدقيقة 82 شهدت عرضية لعلى معلول من ضربة حرة تصل لياسر إبراهيم يلعبها برأسية تعلو العارضة.

الدقيقة 83 لاسارتى يدفع بصلاح محسن على حساب كريم نيدفيد لتعديل النتيجة، ويضغط الأهلى على أمل تعديل النتيجة لكن يفشل فى الوصول للمرمي ، فى الوقت الذى اعتمد فيه لاعبى سيمبا على الهجمات المرتدة، ففى الدقيقة 89 عرضية رائعة من حسين الشحات يفشل اجاي فى استغلالها، وجاءت عرضية من رمضان صبحي فى الدقيقة 90 يهيئها اجايي لصلاح محسن داخل منطقة الجزاء لكن يخرجها الدفاع .

يحتسب الحكم السوداني 4 دقائق، الدقيقة 90+1 عرضية من معلول تصل لأجايي أيضاً يهيئها لصلاح محسن الذى يسددها قوية بعيدة عن المرمى، ويستمر اللقاء ويلجأ لاعبو سيمبا لإضاعة الوقت ، لينتهي اللقاء بهزيمة الأهلى بهدف دون رد.

هدف سيمبا