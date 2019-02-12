شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد هيما وحازم إمام وضم النقاز لقائمة الزمالك أمام نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك أتوبيس الزمالك متجها إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها غدا الأربعاء فى الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك استبعد الرباعى محمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز وحازم إمام من قائمة المباراة، فيما عاد الثلاثى محمود كهربا وحمدى النقاز وطارق حامد لقائمة الفريق بعد غيابهم عن مباراة النجوم الأخيرة بالدورىي نظرا لإيقاف كهربا وطارق حامد بينما غاب النقاز للإصابة قبل أن يتعافى وقام جروس بضم الثلاثى لقائمة مواجهة نصر حسين داى.

فيما أظهرت الأشعة سلامة عماد السيد حارس الزمالك بعد الإصابة القوية التى تعرض لها فى مران الأمس ليقوم جروس بضمه لقائمة المعسكر بجانب محمود جنش الحارس الأساسى للفريق الأبيض.