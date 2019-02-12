محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، قائمته التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا لمباراة نصر حسين داي الجزائري. ويلتقي الزمالك نظيره نصر حسين داي، في التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية. وضمت القائمة التي أعلنها جروس، المدير الفني للفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد خط الدفاع: حمدي النقاز، عبد الله جمعة، بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود كهربا خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي للإصابة ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم وعمر صلاح وحازم إمام وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد إبراهيم وحازم واستمرار غياب فتحي في قائمة الزمالك لنصر حسين داي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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