خاص.. أول رد فعل من الأهلي على تعديل مباراتيه أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أكد شريف فؤاد المتحدث بأسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أن موقف القلعة الحمراء من تبديل مباراتي الفريق أمام بيراميدز بالدوري والكأس سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

فؤاد أشار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اتحاد الكرة لم يخطر الأهلي حتى الآن بالتعديلات في مواعيد المباريات بشكل رسمي.

وقال المتحدث الرسمي للأهلي: "موقفنا من التبديل سيتحدد بعد إخطارنا رسميًا بالتعديلات من جانب اتحاد الكرة المصري".

وأعلن اتحاد الكرة عن تبديل مباراتي الأهلي أمام بيراميدز، لتقام الأولى في كأس مصر يوم 28 فبراير، على أن تقام مواجهة الدوري يوم 18 أبريل.

الجدير بالذكر أن الأهلي سبق وأن أعلن بشكل رسمي عن رفضه التام لإجراء أي تعديلات على جدول مبارياته خلال الفترة المقبلة.