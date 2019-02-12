الأهلي يسقط بهدف أمام سيمبا ويُعقد موقفه بمجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

خسر النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بقي في الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما ارتقى سيمبا التنزاني للمركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويقع فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وشبيبة الساورة برصيد نقطتين، حيث يتواجهان الليلة في إطار الجولة ذاتها.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد،وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من سيمبا التنزاني، ومحاولة إحراز هدف مبكر.

وفي الدقيقة الـ13، كاد الشناوي أن يتسبب في هدف لأصحاب الأرض بالخروج الخاطئ قبل أن يتدراك موقفه ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 15 سدد "واوا" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بياسر إبراهيم وتحولت لركنية جديدة لسيمبا.

وقاد حسين الشحات أول هجمة خطيرة للاهلي في الدقيقة 22، بالمرور من الجانب الأيمن، قبل أن يمر داخل منطقة الجزاء ويسدد بيسراه ولكن كرته ذهبت للشباك من الخارج.

سيطر الأهلي على الكرة، وقام بتهدئة الملعب، وفي الدقيقة 35 ارسل معلول كرة عرضية ولكن ذهبت بعيدا عن كريم نيدفيد لتتحول لضربة مرمى.

واصل الأهلي ضغطه وسدد الشحات كرة أمسك بها الحارس التنزاني.

وفي الدقيقة 41، انفرد اللاعب "مودييه" وسدد كرة استطاع الشناوي أن يحولها لركنية.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر الشحات فرصة كبيرة للتقدم، بعد كرة عرضية من أجايي، ولكن لم يستطع تحويلها في المرمى.

وأنقذ الشناوي انفرادا في الدقيقة 50 ليحافظ على استمرار التعادل السلبي.

واستطاع اللاعب ميدي إحراز هدف التقدم لسيمبا في الدقيقة 65، بعد خطأ من دفاع الأهلي.

وأجرى الأهلي تبديلا بنزول ناصر ماهر بدلا من حمدي فتحي في محاولة لزيادة القوة الهجومية.

حاول لاسارتي زيادة فاعليته الهجومية بنزول صلاح محسن بدلا من كريم نيدفيد، ولكن مرت الدقائق دون تعديل في النتيجة.