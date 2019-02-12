فلويد مايويذر يستفز متابعيه باستعراض مجوهراته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتاد الملاكم الأمريكي، فلويد مايويذر، على استعراض مقتنياته الثمينة، لجمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فلويد مايويذر، استعرض هذه المرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بعضا من ثروته الطائلة، حيث ظهر مرتديا كماً كبيرا من المجوهرات باهظة الثمن.

الملاكم الشرس ظهر محاطا بكمية كبيرة من الدولارات ويحمل في يده كأسا ذهبية، وكتب معلقا على الفيديو: الملك الحقيقي، كل ما هو موجود حقيقي، حتى الكأس الذي أحتسيه هو من الذهب الحقيقي، وإن لم يعجبك الأمر فأنت حاقد حقيقي.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد أثار مقطع الفيديو موجة انتقادات لطريقة استعراضه لثروته، في الوقت الذي يعاني فيه الملايين في العالم من الفقر، معتبرين طريقته الاستعراضية لمجوهراته أمرا مبالغا فيه.

مايوذر كان قد حصد نحو مليار دولار من مسيرته كملاكم محترف، من 50 مباراة، كان أبرزها حصوله على 70 مليون دولار في 2013، بعد فوزه على الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز، وما بين 220 و 230 مليون دولار بعد فوزه على الفلبيني ماني باكياو في عام 2015، وأكثر من 300 مليون دولار بعد فوزه على بطل الرياضات القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكجريجور.