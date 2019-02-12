شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مانشستر يونايتد يخطط لضم نيمار والان مع التفاصيل

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للدخول بقوة في سباق التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة DAILY RECORD أن مانشستر يونايتد حدد نيمار كأول صفقة يود الشياطين الحمر التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان ريال مدريد الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع نيمار، لكن الريال حاليًا يُفضل التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي. وسيغيب نيمار عن مواجهتي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة. الخليج 365-

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. مانشستر يونايتد يخطط لضم نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.