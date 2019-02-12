شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وسيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني، والمقامة بينهما على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.

ضغط الأهلي مع الدقائق الأولى في محاولة لإرباك دفاعات المنافس، وجاءت عرضية قوية في الدقيقة الثانية أبعدها الدفاع التنزاني، رد عليها اللاعب كوتي بتسديدة ضعيفة إلى جوار مرمى الالأعلي.

وتميل الخطورة لصالح أصحاب الأرض، ففي الدقيقة 13، تأتي صاروخية من اللاعب كاجيري يبعدها الشناوي لركنية، ويتواصل ضغط فريق سيبما ويسدد «واوا» كرة قوية تتحول لركنية أخرى بعدما ارتدت من قدم أحد مدافعي الأهلي.

ويهدر حسين الشحات فرصة هدف أول للأهلي بعدما راوغ الدفاع وسدد في الشباك من الخارج، في الدقيقة 21.

وتستمر محاولات سيمبا لإدراك التقدم، وتأتي هجمة خطيرة أخرى في الدقيقة 39، عبر تسديدة من كاجيري، يتصدى لها الشناوي.