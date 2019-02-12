السومة على اعتاب رقم قياسي أمام النصر

يسعى عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، للتسجيل إلى 3 أهداف "هاتريك"، ليصل إلى الهدف رقم 100 له بالدوري السعودي، منذ انتقل إليه في موسم 2014 من بوابة أهلي جدة قادما من القادسية الكويتي.

ويرتبط السومة بعلاقة وطيدة مع شباك النصر، قبل مواجهة الفريقين في القمة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر أحد فريقين بالدوري السعودي تلقت شباكهما "هاتريك" بواسطة عمر السومة مرتين.

فقد شهد موسم 2015، اهتزاز شباك النصر بهاتريك السومة مرتين، حيث ساهم في المرة الأولى في فوز فريقه على النصر 4 ـ 3 ، وفي الثانية 4 ـ 2 .

وكان الرائد هو الفريق الثاني الذي تلقت شباكه هاتريك مرتين عن طريق السومة، كانت الأولى في موسم 2015، والثانية سوبر هاتريك في موسم 2016.

وعلاقة السومة مع الهاتريك في الدوري السعودي بدأت من موسمه الأول مع الأهلي عام 2014، أما آخر هاتريك للسومة في الدوري السعودي، فكان في الجولة الـ14 من النسخة الحالية من البطولة عندما أحرز ثلاثية فريقه رغم الخسارة من الهلال برباعية.