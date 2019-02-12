شكرا لقرائتكم يوفنتوس يغرد خارج السرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 12 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 21:40

غرد يوفنتوس خارج السرب بفوزه الصريح على مضيفه ساسوولو 3-صفر، مستغلاً في الوقت ذاته تعادل منافسه المباشر نابولي مع فيورنتينا سلباً، ليبتعد عنه بفارق 11 نقطة في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



في المقابل، استعاد ميلان المركز الرابع بفوز صريح على كالياري الجريح بثلاثية نظيفة.

وخاض فريق السيدة العجوز المباراة على وقع نتيجتين مخيبتين في الآونة الأخيرة، بعد فقدانه لقبه بطلاً لكأس إيطاليا بخسارته أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة، قبل أن يسقط في فخ التعادل على أرضه أمام بارما 3-3 في الدوري بعدما كان متقدماً 2-صفر و3-1.

واستمر غياب قطبي دفاع يوفنتوس جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي بداعي الإصابة، فحل بدلاً منهما دانييلي روغاني والأوروغوياني مارتن كاسيريس.

بدأ ساسوولو المباراة بشكل جيد، وسنحت له فرصتان لم يحسن استغلالها، قبل أن يدخل يوفنتوس أجواء المباراة تدريجياً وسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة مباغتة تصدى لها حارس ساسوولو أندريا كونسيليي دون أن يلتقطها، ليتابعها الألماني المخضرم سامي خضيرة في الشباك (23). ودانت السيطرة ليوفنتوس على مجريات اللعب، وأضاف رونالدو الهدف الثاني من كرة رأسية إثر ركلة ركنية من البوسني ميراليم بيانيتش (70)، رافعاً رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 18 في الدوري و20 في مختلف المسابقات هذا الموسم، وكان النجم البرتغالي صاحب الكرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الأخير بواسطة الألماني ايمري جان، ليسدد الأخير كرة زاحفة بيسراه بعيداً عن متناول حارس ساسوولو (86).