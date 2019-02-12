شكرا لقرائتكم الأهلي المصري ضيفاً على سيمبا بطموح التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 15 ساعة في 12 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 21:37

يحل الأهلي المصري ضيفاً على سيمبا التنزاني اليوم الثلثاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ويسعى الفريق «الأحمر» إلى الفوز لقطع خطوة مهمة نحو بلوغ ربع النهائي، إذ يتصدر المجموعة الرابعة بسبع نقاط، فيما فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقاط، ثم سيمبا في المركز الثالث بثلاث نقاط، في حين يتذيل شبيبة الساورة الجزائري المجموعة بنقطتين فقط. وكان بطل الدوري المصري سحق مضيفه التنزاني في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية (5- صفر) في مطلع الشهر الجاري.



ويعوّل المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي على محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورامي ربيعة وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، ورمضان صبحي وعمرو السولية وجونيور أغايي وناصر ماهر وحسين الشحات في الوسط، وصلاح محسن في الهجوم.

من جانب آخر، يستعيد الزمالك في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نصر حسين دي الجزائري غداً الأربعاء في بطولة الكونفيديرالية الأفريقية، صانع الألعاب كهربا بعد عودته من ألمانيا، إثر حصوله على إجازة وغاب عن مباراة النجوم بالدوري المحلي للإيقاف، كما سيعود لصفوف الفريق «الأبيض» لاعب الوسط طارق حامد بعد تعافيه من الإصابة.

بدوره، كشف المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي نهاد حجاج أن الاتحاد الأفريقي (كاف) قبل تظلم ناديه من أجل العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن لجنة التظلمات ألغت قرار لجنة الأندية بإبعاد الفريق المصري من البطولة.