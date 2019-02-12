شكرا لقرائتكم سيمبا يتقدم على الأهلى بهدف مفاجئ في تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم فريق سيمبا بالهدف الأول على حساب الأهلي في الدقيقة 64 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على الاستاد الوطني بتنزانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل الهدف اللاعب ديديه في غفلة من دفاعات الأهلي.

يلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، وثلاثة لاعبين في الهجوم هم حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

يتصدر الأهلي المجموعة قبل مباريات الجولة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعهم من انتصارين وتعادل، ويحل فيتا كلوب في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، ويأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الأخيرة برصيد نقطتين.