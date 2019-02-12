شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الشناوي يحافظ على حظوظ الأهلي في الخروج بنقطة أمام سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حافظ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على حظوظ فريقه في الخروج بنقطة التعادل أمام سيمبا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على الاستاد الوطني بتنزانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومرت 60 دقيقة ولا زال التعادل السلبي يسيطر على مجريات اللقاء، وتصدى حارس الأهلي لانفراد تام من مهاجم سيمبا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في نصف مباراة جاء فيها أداء الأهلي واقعيًا فيما اتسم الفريق التنزاني بالشجاعة.

يلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، وثلاثة لاعبين في الهجوم هم حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

يتصدر الأهلي المجموعة قبل مباريات الجولة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعهم من انتصارين وتعادل، ويحل فيتا كلوب في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، ويأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الأخيرة برصيد نقطتين.