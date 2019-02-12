شكرا لقرائتكم الأهلي يسقط في تنزانيا أمام سيمبا ويتكبد الهزيمة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة الأولى في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعدما خسر أمام سيمبا التنزاني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على الاستاد الوطني بتنزانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ديديه في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يظل تصدر الأهلي للمجموعة بعد مباريات الجولة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعهم من انتصارين وتعادل وخسارة وحيدة، ويصعد سيمبا للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فيتا كلوب في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ويحل شبيبة الساورة الجزائري في المركز الأخيرة برصيد نقطتين، قبل مباراة فيتا والساورة في الجولة الرابعة.

لعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، وثلاثة لاعبين في الهجوم هم حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

الشوط الأول

انطلقت المباراة بضغط هجومي من فريق سيمبا الشجاع، للدفاع عن أسمه بعد خماسية مباراة الذهاب ببرج العرب، ونجح الشناوي في ابطال مفعول الهجمات التنزانية.

أنطلق حسين الشحات قبيل انتصاف الشوط الأول بهجمة من الجبهة اليمنى ومر من جميع المدافعين لكنه وضع الكرة في الشباك الخارجية لمرمى سيمبا وسط تحفيز من مدربه لاسارتي واستغراب من زملائه بالفريق.

استمر سيمبا في الضغط على الأهلي مرة من اليمين ومرة من اليسار لكن تألق الشناوي والمدافعين منع المضيف من الوصول لهدف ليبقى على وقع التعادل السلبي بين الفريق في نصف مباراة كان فيها الأهلي أكثر واقعية وسيمبا أكثر شجاعة.

الشوط الثاني

استمرت شجاعة الفريق التنزاني في الشوط الثاني،